Frente al juez, los 5 aprehendidos en quinta ‘La Odisea’ por armas, droga y dinero vinculados a Marset

Cinco personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal de Sebastián Enrique Marset Cabrera enfrentan este martes una audiencia de medidas cautelares, luego de ser aprehendidas durante un operativo ejecutado en la quinta “La Odisea”, ubicada en Jorochito, municipio de El Torno, en Santa Cruz.

La audiencia se instaló desde las 10:00 en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el cuarto anillo de la capital cruceña, donde el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de los acusados.

Los investigados fueron imputados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, asociación delictuosa, confabulación y organización criminal, según informó la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

El operativo fue ejecutado el domingo 10 de mayo por efectivos de la Felcn, grupos especiales y fiscales antidroga, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento emitida dentro de una investigación abierta de oficio por tráfico de sustancias controladas.

Durante la intervención en la quinta “La Odisea”, los agentes secuestraron 19 armas de fuego entre fusiles de guerra y pistolas, además de cargadores, municiones, chalecos tácticos, placas balísticas, botas policiales, 27 teléfonos celulares, vehículos y motocicletas.

Asimismo, fueron encontrados $us 150.000, Bs 3.450 y sustancias controladas ocultas en una caleta subterránea construida con turriles plásticos.

De acuerdo con el informe fiscal, en el lugar se hallaron 824 gramos de cocaína y 722 gramos de marihuana, sustancias que dieron positivo a las pruebas de campo narcotest.

Los aprehendidos fueron identificados como los ciudadanos brasileños Felipe Anderson P.S., de 32 años, y Lucas D.S.C., de 30; además de los bolivianos Gustavo Adolfo F.P., de 41 años; Daniel Desiderio F.P., de 31; y Maite P.M., de 36 años.

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