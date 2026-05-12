El magisterio rural determinó levantar este martes el bloqueo instalado en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas, dejando nuevamente expedita la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad, Beni.

La medida de presión también fue suspendida en San Julián, luego de que los maestros cumplieran con las movilizaciones definidas por el sector en demanda de mejoras salariales y la dotación de más ítems educativos.

Por segundo día consecutivo, los movilizados mantenían interrumpido el paso vehicular en la ruta al Beni, generando largas filas de camiones, flotas y vehículos particulares que quedaron varados mientras duró la protesta.

Tras el levantamiento del bloqueo, el tránsito comenzó a normalizarse y los motorizados retomaron su recorrido hacia distintos destinos del país.

Los dirigentes del sector señalaron que las protestas podrían continuar en caso de no recibir respuestas favorables a sus demandas por parte de las autoridades educativas y del Gobierno.

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