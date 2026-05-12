Sigue bloqueada la ruta nueva Santa Cruz - Cochabamba por protesta de maestros rurales

La carretera nueva que conecta los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba continúa bloqueada este martes en el municipio de Yapacaní, donde el magisterio rural mantiene medidas de presión en demanda de atención a su pliego petitorio por parte del Gobierno.

La protesta cumple su segundo día consecutivo y mantiene interrumpido el tránsito vehicular en esta importante ruta interdepartamental. Los movilizados exigen la nivelación salarial, el respeto y pago de bonos establecidos por ley, la creación de nuevos ítems para unidades educativas con déficit de personal y el rechazo a la implementación curricular sin consenso con el sector.

Los dirigentes advirtieron que, de no recibir respuestas concretas a sus demandas, las medidas podrían masificarse e incluso derivar en un bloqueo indefinido a nivel nacional. Además, el sector pide la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García.

El conflicto se da en medio de una serie de movilizaciones impulsadas por el magisterio urbano y rural en defensa de la educación pública y en reclamo de mejores condiciones laborales. El lunes, el magisterio urbano cumplió un paro de 24 horas, mientras que el sector rural activó una paralización de 48 horas.

Gobierno convoca al diálogo con el magisterio

Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Educación ratificó su convocatoria a las federaciones departamentales y a la confederación de maestros urbanos y rurales para reinstalar el diálogo este martes en Cochabamba.

Mediante una carta, la ministra Beatriz García reiteró que el Gobierno mantiene una política de “puertas abiertas” y aseguró que los cambios en el sistema educativo deben construirse mediante procesos “responsables, técnicos y sostenibles”.

La autoridad insistió en la necesidad de retomar el diálogo para avanzar en acuerdos que permitan normalizar las labores escolares y evitar una mayor escalada de las protestas.

Entre las principales demandas del sector figuran la creación de nuevos ítems, un incremento salarial acorde al costo de la canasta familiar y el rechazo a una eventual descentralización o “municipalización” de la educación.

El dirigente del magisterio urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, confirmó la asistencia del sector a la reunión convocada por el Gobierno. “Hemos decidido asistir para demostrar que no somos intransigentes y que tenemos la predisposición de avanzar, pero necesitamos también que la ministra tenga la facultad para atender nuestras demandas”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play