“Ofreció un fajo de dinero para quedar libre”: sujeto fue aprehendido por cohecho activo en Santa Cruz

Un hombre fue aprehendido por el delito de cohecho activo luego de intentar sobornar a efectivos policiales tras ser encontrado con presunta marihuana en el interior de su vehículo, en la zona del Urubó.

El hecho ocurrió el domingo 10 de mayo, cuando personal policial intervino al ciudadano boliviano durante un operativo. Según informó el comandante departamental, coronel David Gómez, los uniformados detectaron “restos de marihuana” dentro del motorizado, por lo que el sujeto fue trasladado al módulo policial del Urubó.

“En el lugar, este ciudadano trató de sobornar a nuestros efectivos policiales. De manera inmediata se llamó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde este caso está siendo procesado”, manifestó la autoridad.

De acuerdo con el informe policial, el hombre mostró un fajo de dinero y ofreció una parte a los efectivos con la finalidad de que lo dejaran en libertad. Sin embargo, Gómez aclaró que el sujeto no especificó el monto ofrecido.

“Este sujeto actualmente se encuentra aprehendido por el delito de cohecho activo, es decir, ofrecer alguna dádiva o beneficio para que el funcionario policial haga o deje de hacer algo referente a sus obligaciones”, explicó.

La autoridad policial señaló además que el implicado no registra antecedentes y remarcó que la institución mantiene una política de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier irregularidad o acto de corrupción a través de la línea gratuita 110 y otros números habilitados por la Policía.

“Estamos luchando de manera frontal contra la corrupción y dando fiel cumplimiento a las instrucciones de nuestro comandante general”, sostuvo Gómez.

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