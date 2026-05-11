La Policía Boliviana informó el esclarecimiento del asesinato de un joven de 19 años ocurrido en la Plaza Los Chacos, en la zona de Pampa de la Isla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El principal acusado fue identificado como José María M.O., quien fue aprehendido y habría admitido ser el autor del ataque.

El hecho se registró el pasado miércoles 6 de mayo, cerca de las 22:00. De acuerdo con el reporte policial, la víctima, identificada como Luis Alberto Hernández Cardozo, transitaba por inmediaciones de la plaza cuando fue interceptada de manera violenta por dos sujetos.

Según las investigaciones, uno de los agresores utilizó un arma punzocortante y le provocó una herida en la espalda, afectando uno de sus pulmones. El joven fue trasladado de emergencia a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

La autopsia médico legal determinó que la causa de la muerte fue un shock hipovolémico y una laceración pulmonar, producto de la puñalada.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Jhenky David Gómez Córdova, informó que tras varios actos investigativos ejecutados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal de Inteligencia, se logró identificar al principal sospechoso.

“La Policía Boliviana, mediante la Felcc y personal de Inteligencia, realizó diferentes trabajos investigativos con la finalidad de identificar al autor. El viernes 8 de mayo se procedió a la aprehensión de José María Moreno Ortiz, quien admitió ser el autor de este lamentable hecho”, señaló la autoridad policial.

El coronel Gómez indicó además que la principal hipótesis del crimen es el robo violento del teléfono celular que portaba la víctima al momento del ataque.

La autoridad agregó que estos operativos forman parte del plan denominado “Halcón contra el crimen organizado”, ejecutado en diferentes zonas de la capital cruceña y provincias, con el objetivo de desarticular organizaciones delictivas y reforzar la seguridad ciudadana.

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