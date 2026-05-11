Menor era amenazada: envían a Palmasola a dos jóvenes acusados de abuso en Santa Cruz

Dos jóvenes estudiantes fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola, acusados de presuntamente cometer delitos de violación contra una adolescente de 16 años en el barrio Tierras Nuevas, zona de la Moscú, en Santa Cruz.

El hecho ocurrió el pasado 1 de mayo de 2026, cerca de las 22:00, y es investigado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), dependiente de la EPI 6 de la Radial 17 y medio.

La denuncia fue presentada por una persona de 40 años, luego de que se conocieran los presuntos abusos que, según la investigación preliminar, habrían sido cometidos por dos jóvenes identificados como Elías, de 22 años, y Fernando, de 18, ambos estudiantes y residentes del mismo inmueble en calidad de inquilinos.

De acuerdo con el informe policial, los sindicados presuntamente aprovechaban horas de la madrugada para cometer los abusos y posteriormente amenazaban a la víctima para evitar que denunciara lo sucedido.

El director de la Felcv, el coronel Edson Fernández, informó que ambos acusados fueron puestos ante un juez cautelar, autoridad que determinó su detención preventiva por 60 días mientras continúan las investigaciones.

“Es un tema muy particular, puesto que aprovechaban elevadas horas de la madrugada para cometer este ilícito y amenazaban a la víctima si es que denunciaba”, señaló la autoridad policial.

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