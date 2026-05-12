El abastecimiento de verduras y hortalizas comenzó a normalizarse en los mercados cruceños luego de los problemas ocasionados por los bloqueos en carreteras. Comerciantes del antiguo mercado Abasto aseguraron que nuevamente están llegando productos desde los Valles cruceños y que los precios se mantienen estables.

Durante un recorrido realizado en el antiguo Abasto, se evidenció una importante variedad de productos frescos, entre ellos coliflor, zapallo, cebolla verde, pimentón, pepino, apio, zanahoria, arveja, vainita, lechuga y repollo de distintos colores. También se observó la llegada de tomate cherry y achojcha.

Los comerciantes destacaron que, tras varios días de dificultades, el flujo de productos volvió a la normalidad. “Sí, hay de todo. Las verduras han llegado normal. Hay haba, arveja, vaina. De todo está llegando nomás”, señaló uno de los vendedores durante un contacto con el programa El Mañanero de Red Uno.

Asimismo, indicaron que la mayoría de los productos provienen de los Valles cruceños, una de las principales zonas productoras del departamento. “No estaba llegando, pero ayer y hoy ya ha llegado todo. Todo tipo de verduras ya está”, afirmó otro comerciante.

La normalización del abastecimiento también permitió mantener los precios sin variaciones significativas, aspecto que fue destacado tanto por vendedores como por compradores que acudieron al centro de abastecimiento.

El antiguo mercado Abasto continúa siendo uno de los principales puntos de comercialización de verduras y hortalizas en Santa Cruz, donde diariamente llegan productos frescos para abastecer a las familias cruceñas.

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