“Tenemos zonas endémicas”: autoridades sanitarias alertan por riesgo de hantavirus en la frontera con Argentina

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija confirmó cuatro casos de hantavirus registrados en lo que va del año y activó una alerta sanitaria en zonas fronterizas con Argentina debido al riesgo de contagio en áreas endémicas.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Carlos Angulo, informó que los casos corresponden a contagios acumulados desde enero y fueron detectados en los municipios de Bermejo, Yacuiba y Padcaya.

“Lo primero es indicar que los casos que tenemos son casos acumulados del año. Tenemos cuatro casos que vienen desde el mes de enero a la fecha. Estos son casos aislados que se han presentado, que se están presentando año a año, y eso es lo que dentro de la unidad de epidemiología nosotros esperamos que se presenten, ya que tenemos zonas endémicas”, explicó la autoridad.

Angulo señaló que el hantavirus es una zoonosis transmitida por roedores y que las zonas donde habita el vector son consideradas endémicas.

“Cuando hablamos de zonas endémicas, estamos haciendo referencia a que son zonas donde tenemos el vector, el roedor. Esta es una zoonosis, es una enfermedad transmitida a través de los roedores, de los ratones, en este caso un ratón específico, que es el oligoryzomys longicaudatus, el que produce la enfermedad aquí en Bolivia”, detalló.

El Sedes indicó que el principal riesgo se concentra en regiones fronterizas con Argentina, especialmente en sectores cercanos a Orán y Jujuy, donde también se reportan casos de esta enfermedad.

Uno de los contagios confirmados corresponde al municipio de Padcaya, en una zona próxima a los márgenes del río Tarija. Las autoridades sanitarias recomendaron a la población evitar el contacto con roedores, mantener limpios los ambientes y acudir a un centro médico ante síntomas como fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria.

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