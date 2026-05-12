Feminicidios en Bolivia: Más de 30 casos en cinco meses

En lo que va del año, Bolivia acumula 31 casos de feminicidio entre enero y mayo de 2026. La distribución geográfica de estos crímenes muestra una concentración crítica en el eje central, reflejando una problemática que no distingue fronteras departamentales.

A continuación, se detalla la incidencia de casos por departamento durante este periodo:

La Paz: 13 casos (el departamento con mayor incidencia).

13 casos (el departamento con mayor incidencia). Santa Cruz: 5 casos.

5 casos. Oruro: 4 casos.

4 casos. Cochabamba: 3 casos.

3 casos. Chuquisaca: 2 casos.

2 casos. Potosí: 2 casos.

2 casos. Beni: 1 caso.

1 caso. Tarija: 1 caso.

El peligro habita en el entorno cercano

Las investigaciones actuales revelan que la mayoría de los crímenes fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Este patrón recurrente confirma que el entorno íntimo sigue siendo el espacio de mayor vulnerabilidad para las mujeres en el país.

Muchos de estos episodios violentos ocurrieron dentro de las viviendas, transformando el hogar en el escenario de la tragedia. Además de la pérdida de vidas, estos actos han dejado a numerosos niños y adolescentes en situación de orfandad.

Desafíos estructurales frente a la Ley 348

Aunque la Ley 348 establece penas máximas de hasta 30 años de prisión, las sanciones no han logrado actuar como un freno disuasorio efectivo. Las cifras actuales generan una profunda preocupación en las organizaciones civiles que exigen una revisión de las estrategias estatales.

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