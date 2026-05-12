“Las pérdidas son millonarias”: transportistas cruceños piden cuarto intermedio en bloqueos

El transporte interdepartamental e interprovincial de Santa Cruz pidió este martes un cuarto intermedio en los bloqueos instalados en las carreteras del país, argumentando que las medidas de presión están generando pérdidas económicas millonarias y afectando el cumplimiento de entregas en distintos municipios y departamentos.

La solicitud fue realizada tras una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, en la que se abordaron temas relacionados con los bloqueos y el estado de las carreteras.

“Nosotros queremos pedirles a los compañeros que nos den un cuarto intermedio en todas las estaciones, porque tenemos transporte pesado que tiene que cumplir sus entregas en cada municipio o departamento. Somos perjudicados grandemente en ese sentido”, señaló Bismark Daza, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte 16 de Noviembre.

El dirigente indicó que el sector comprende las demandas de los grupos movilizados; sin embargo, considera necesario flexibilizar las medidas para evitar mayores perjuicios económicos.

“Si pedimos un cuarto intermedio, y bueno, pues que siga la lucha, si es que va a ser así, pero pedimos que se considere un cuarto intermedio para el transporte departamental”, agregó.

Daza sostuvo que las pérdidas para el sector son cuantiosas debido a la paralización del tránsito vehicular y aseguró que el transporte es uno de los rubros más afectados por este tipo de conflictos.

“Las pérdidas son millonarias cuando hay este perjuicio, pero sin embargo entendemos también la lucha que están ellos emprendiendo”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el sector continuará solicitando el levantamiento de los bloqueos en las carreteras.

“Nosotros siempre vamos a hacer que se levanten los bloqueos, porque lo único que el bloqueo perjudica al transporte, y el que más se golpea en todas las medidas es el transporte, esa es la realidad”, concluyó.

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