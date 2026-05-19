Cochamanidis: “Necesitamos estabilizar el país y garantizar el libre tránsito”

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, realizó una evaluación de las resoluciones dadas durante la Asamblea de la Cruceñidad y afirmó que una de las principales determinaciones fue solicitar al Gobierno la aplicación de un estado de excepción sectorizado en las zonas donde existen conflictos y bloqueos.

Según Cochamanidis, la medida busca restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento de productos esenciales en diferentes regiones del país.

“No podemos seguir viviendo esta situación. Hay regiones donde faltan alimento, medicamentos, oxígeno y combustible”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la situación requiere una intervención inmediata de las autoridades nacionales.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno y las fuerzas del orden tienen la responsabilidad constitucional de actuar para restablecer la normalidad.

“El presidente tiene la responsabilidad de actuar de manera inmediata. La libertad de los ciudadanos que quieren trabajar y producir no puede estar por encima del capricho de unos cuantos”, manifestó.

Cochamanidis indicó además que desde la Asamblea de la Cruceñidad consideran que existe un intento de desestabilización política y reiteró que la prioridad debe ser la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Respecto a las medidas anunciadas, confirmó una marcha para el jueves en la capital cruceña, aunque aclaró que el horario y el punto de concentración serán definidos en las próximas horas.

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