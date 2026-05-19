Iglesia, Defensoría y Derechos Humanos convocan a un urgente diálogo nacional por la paz

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto manifestaron su honda preocupación ante la escalada de violencia y la vulneración de derechos en el país, según indica un pronunciamiento conjunto. Las tres entidades lamentaron las expresiones verbales ofensivas y las afectaciones a terceros registradas durante las últimas jornadas de movilización.

Ante este escenario de intransigencia, las instituciones convocaron formalmente a un "Diálogo por el Bien Común" para deponer las pasiones y priorizar el entendimiento. El encuentro busca reunir al Gobierno central, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación "Bartolina Sisa" y la Federación "Tupac Katari".

"Frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo", señalaron los representantes en el documento emitido públicamente.

Los firmantes aseguraron que este tipo de situaciones de confrontación no deberían presentarse bajo ninguna circunstancia ni motivo entre los bolivianos.

A la espera de una respuesta

El pronunciamiento oficial lleva el respaldo de Monseñor Giovanni Arana, el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya y la presidenta de la APDH de El Alto, Virginia Ugarte. Los convocantes manifestaron que aguardan una pronta confirmación de los sectores para coordinar la fecha y hora de la mesa de trabajo.

Foto: Web Defensoría del Pueblo.

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