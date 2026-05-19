Consejo Permanente de la OEA analizará la situación política interna de Bolivia este miércoles

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles 20 de mayo una reunión ordinaria en Washington, Estados Unidos, en la que abordará la “situación política interna” de Bolivia y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado.

La sesión está programada para las 9:30 y se realizará en el Salón de las Américas, en la sede de la OEA. Según el aviso oficial del organismo, la reunión será transmitida en directo con interpretación en español, inglés, francés y portugués a través de sus plataformas digitales.

El encuentro se desarrollará en medio de la creciente tensión política y social que atraviesa Bolivia tras las movilizaciones y protestas impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, además de marchas y bloqueos encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y sectores sociales de El Alto.

Desde el Gobierno boliviano, el canciller Fernando Aramayo afirmó en algunos medios que los pronunciamientos de organismos internacionales representan un respaldo “al pueblo boliviano y a la democracia”, más que al Ejecutivo. Según la autoridad, existe preocupación internacional por la escalada del conflicto y por las acciones que, a su juicio, buscan desestabilizar el orden democrático.

La reunión del Consejo Permanente se produce en un contexto marcado por hechos de violencia, bloqueos y enfrentamientos en distintas ciudades bolivianas, situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional.



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