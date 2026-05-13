La campaña de vacunación contra la influenza en Cochabamba avanza con baja respuesta de la población y genera preocupación entre las autoridades sanitarias ante la posible llegada de una ola de infecciones respiratorias durante el invierno.

El secretario de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Aníbal Cruz, lamentó que, tras más de un mes y medio de campaña, solo se haya logrado inmunizar al 45% de la población objetivo.

Piden no esperar hasta el último momento

La autoridad exhortó a la ciudadanía a acudir oportunamente a los puntos de vacunación y evitar dejar la inmunización para las últimas semanas, ya que las dosis podrían agotarse.

“Pedimos a la población no acudir a último momento”, advirtió.

Además, anunció que se solicitará al Gobierno nacional, mediante el Servicio Departamental de Salud, una nueva dotación de vacunas para niños y adultos.

El objetivo es reforzar la prevención antes de los meses más críticos del invierno, especialmente julio y agosto, cuando suelen incrementarse los casos de enfermedades respiratorias.

Vacunación disponible en 32 centros de salud

Por su parte, el director del Hospital Kanata, Fernando Antezana, recordó que los 32 centros de salud del municipio de Cercado aplican vacunas contra la influenza todos los días.

La atención se realiza de 07:00 a 19:00 y la población únicamente debe presentar su carnet de identidad.

Asimismo, recomendó acudir a vacunarse siempre que no existan síntomas de resfrío u otra afección respiratoria.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la baja cobertura podría complicar el panorama epidemiológico durante la temporada de frío, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

Por ello, insistieron en que la vacunación continúa siendo una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves y reducir la presión sobre los centros hospitalarios.

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