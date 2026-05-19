Un estudio internacional descubre una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer

Un consorcio internacional de investigación, liderado por la University of Utah School of Medicine de Salt Lake City (Estados Unidos), ha descubierto una nueva vía que puede permitir desarrollar nuevos fármacos y tratamientos contra el cáncer.

En el estudio, que ha publicado la revista Nature Structural & Molecular Biology, han participado investigadores del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona (España) y de instituciones de Estados Unidos, Alemania y Suiza, según un comunicado del Hospital del Mar Research Institute.

Para realizar la investigación se han utilizado por primera vez técnicas de modelación molecular y herramientas de inteligencia artificial, lo que ha permitido diseñar experimentos y resolver la estructura de las proteínas estudiadas.

El trabajo se ha basado en la relación entre una proteína receptora celular, llamada Smoothened, implicada en el desarrollo de tumores y algunos cánceres de páncreas y de pulmón, y la proteína PKA, que ayuda a controlar el crecimiento celular.

El estudio ha descubierto cómo Smoothened bloquea la acción de PKA, y que cuando esto pasa las células pueden crecer más fácilmente y provocar tumores.

Por ello, ha revelado, por primera vez, un nuevo modelo estructural que describe un mecanismo de señalización celular hasta ahora desconocido.

Tratamientos centrados en la interacción directa entre proteínas

Los tratamientos actuales que tienen a Smoothened como objetivo buscan desactivar esta proteína, lo que puede provocar efectos secundarios o llevar a que dejen de ser eficaces con el tiempo.

Este descubrimiento ha abierto la puerta a terapias más efectivas y a diseñar fármacos que actúen directamente sobre la interacción entre las dos proteínas y que tengan menos efectos secundarios para los pacientes, mejorando así los tratamientos actuales contra el cáncer.

El equipo responsable del estudio ha considerado que sus conclusiones pueden ser aplicables a otros receptores implicados en el desarrollo tumoral y han puesto los modelos que han creado a disposición de otros científicos y empresas para desarrollar nueva moléculas que puedan actuar sobre este mecanismo y probarlas en modelos preclínicos.

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