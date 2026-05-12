Zonas rurales y fronterizas de Tarija bajo vigilancia por hantavirus

Autoridades de Epidemiología del departamento de Tarija confirmaron cuatro casos positivos de hantavirus registrados entre enero y mayo de este año en municipios fronterizos y zonas endémicas del departamento. Dos de los pacientes fallecieron a causa de la enfermedad.

La jefe de la Unidad de Epidemiología de Tarija, Claudia Montenegro, informó que los casos fueron identificados en Yacuiba, Bermejo y Padcaya.

“Tuvimos cuatro casos de hantavirus positivos, pero estos casos son de enero a la fecha. En Yacuiba uno, en Bermejo otro caso y en Padcaya otros dos casos”, explicó.

La autoridad precisó que los pacientes de Yacuiba y Bermejo fallecieron. Sin embargo, precisó que ambos padecieron la enfermedad desde hacia ya varias semanas.

Montenegro señaló que en Bolivia circula el hantavirus transmitido por el roedor conocido como “colilargo”, cuya infección se produce por contacto o inhalación de partículas provenientes de orina o heces del animal. Asimismo, descartó que en el país exista transmisión de persona a persona.

La epidemióloga explicó que Tarija es una región endémica para esta enfermedad y que cada año se reportan entre ocho y doce casos.

Según detalló, los contagios suelen producirse en épocas de zafra, pesca o actividades en campamentos rurales, cuando las personas ingresan a espacios cerrados donde habitan estos roedores silvestres.

Personal médico capacitado para diagnosticar hantavirus

Montenegro indicó que el personal de salud de las regiones afectadas está capacitado para detectar síntomas sospechosos y realizar el diagnóstico diferencial correspondiente. También señaló que se mantienen tareas permanentes de vigilancia epidemiológica y campañas preventivas en comunidades rurales y fronterizas.

“No se ha declarado alerta como tal, pero sí una vigilancia activa”, remarcó la autoridad, al tiempo de recomendar ventilar ambientes cerrados y acudir de inmediato a centros de salud ante síntomas respiratorios severos o malestar general.

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