¿Lloverá hoy? Conozca el pronóstico del tiempo para Bolivia este martes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 12 de mayo una jornada nubosa con la presencia de bajas temperaturas que se sienten en cada región del país, además de la culminación de la temporada de lluvias en Bolivia.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 21°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 0°C y máxima de 12°C.

Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 18°C.

Potosí presentará un cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre -2°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 11°C y 25°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 21°C.

Tarija tendrá un día poco nuboso y temperaturas que irán de 1°C a 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin probabilidad de lluvias y temperaturas relativamente bajas para esta región del país.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 13°C y 22°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 16°C y una máxima de 25°C con probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá una jornada nubosa, temperaturas entre 15°C y 25°C y sin probabilidad de lluvias.

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