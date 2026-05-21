Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en Bolivia

La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este jueves debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en varias regiones de Bolivia, situación que mantiene varados a pasajeros, transporte pesado y conductores en rutas estratégicas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen más de 40 puntos de bloqueo activos en al menos seis departamentos del país, siendo La Paz la región más afectada.

Las medidas de presión también impactan en carreteras de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, provocando demoras, suspensión de viajes y complicaciones para el transporte interdepartamental.

La Paz con mayor cantidad de bloqueos

Entre las rutas afectadas en el departamento paceño se encuentran:

Calajahuira – Pongo

Pumazani

Entre Ríos – Sapecho

Patamanta – Huarina

Achica Arriba – Calamarca

Sica Sica – Luribay

Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

Nazacara

Alto Lima – Río Seco

Luribay – límite La Paz/Oruro

Salida Achiri

Patacamaya – Sica Sica

Guaqui – Desaguadero

Otros departamentos afectados

Oruro

Las rutas con conflictos incluyen:

Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña

Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi

Alcantarilla – Plaza Colquiri

Cruce Patacamaya – Cañaviri

Curahuara

Puente río Desaguadero

Puente Paria – Cruce Caihuasi

Entrada Ocuri – Infiernillos

Pongo – Confital

Bombeo – Pongo

Cosapa – Cruce Ruta 004

Cruce Capachos – Puente Paria

Machamarquita

Vichuloma

Pazña – Challapata

Cochabamba

Avenida Villazón

Villa San Isidro – Boquerón K’asa

Pojo – Trapos

Villa Tunari – Puente Bomborazama

Cruce Punata

Kañacota

Cruce Tiraque

Cruce Epizana

Cruce Vacas

Bella Vista

Colomi

Santa Cruz

Los Troncos – Núcleo I – San Julián

Okinawa – Puerto Banegas

San Germán – límite con Cochabamba

Potosí

Tholopalca

Millares – límite con Chuquisaca

Challamayu

Betanzos

Cruce Belén – límite con Oruro

Puente Muyuquiri

Challapara – Crucero

Cruce Turuchipa

Chuquisaca

Río Bartolo – Cruce Huacareta

Las autoridades recomendaron a la población verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde persisten las medidas de presión.

También se puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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