Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en Bolivia

Las medidas de presión instaladas en distintos puntos del país continúan generando serios problemas en rutas estratégicas. La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos, aunque también existen cortes en Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.
21/05/2026 9:11
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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este jueves debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en varias regiones de Bolivia, situación que mantiene varados a pasajeros, transporte pesado y conductores en rutas estratégicas.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen más de 40 puntos de bloqueo activos en al menos seis departamentos del país, siendo La Paz la región más afectada.
Las medidas de presión también impactan en carreteras de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, provocando demoras, suspensión de viajes y complicaciones para el transporte interdepartamental.
La Paz con mayor cantidad de bloqueos
Entre las rutas afectadas en el departamento paceño se encuentran:
Calajahuira – Pongo
Pumazani
Entre Ríos – Sapecho
Patamanta – Huarina
Achica Arriba – Calamarca
Sica Sica – Luribay
Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Nazacara
Alto Lima – Río Seco
Luribay – límite La Paz/Oruro
Salida Achiri
Patacamaya – Sica Sica
Guaqui – Desaguadero
Otros departamentos afectados
Oruro
Las rutas con conflictos incluyen:
Límite Oruro – La Paz – Caihuasi
Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña
Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi
Alcantarilla – Plaza Colquiri
Cruce Patacamaya – Cañaviri
Curahuara
Puente río Desaguadero
Puente Paria – Cruce Caihuasi
Entrada Ocuri – Infiernillos
Pongo – Confital
Bombeo – Pongo
Cosapa – Cruce Ruta 004
Cruce Capachos – Puente Paria
Machamarquita
Vichuloma
Pazña – Challapata
Cochabamba
Avenida Villazón
Villa San Isidro – Boquerón K’asa
Pojo – Trapos
Villa Tunari – Puente Bomborazama
Cruce Punata
Kañacota
Cruce Tiraque
Cruce Epizana
Cruce Vacas
Bella Vista
Colomi
Santa Cruz
Los Troncos – Núcleo I – San Julián
Okinawa – Puerto Banegas
San Germán – límite con Cochabamba
Potosí
Tholopalca
Millares – límite con Chuquisaca
Challamayu
Betanzos
Cruce Belén – límite con Oruro
Puente Muyuquiri
Challapara – Crucero
Cruce Turuchipa
Chuquisaca
Río Bartolo – Cruce Huacareta
Las autoridades recomendaron a la población verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde persisten las medidas de presión.
También se puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo/
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