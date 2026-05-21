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Mapa de transitabilidad: estos son los puntos de bloqueo activos en Bolivia

Las medidas de presión instaladas en distintos puntos del país continúan generando serios problemas en rutas estratégicas. La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos, aunque también existen cortes en Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 9:11

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Viajar se complica: estos son los puntos de bloqueo activos en el país. Imagen captura ABC.
Bolivia

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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este jueves debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en varias regiones de Bolivia, situación que mantiene varados a pasajeros, transporte pesado y conductores en rutas estratégicas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen más de 40 puntos de bloqueo activos en al menos seis departamentos del país, siendo La Paz la región más afectada.

Las medidas de presión también impactan en carreteras de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, provocando demoras, suspensión de viajes y complicaciones para el transporte interdepartamental.

La Paz con mayor cantidad de bloqueos

Entre las rutas afectadas en el departamento paceño se encuentran:

  • Calajahuira – Pongo

  • Pumazani

  • Entre Ríos – Sapecho

  • Patamanta – Huarina

  • Achica Arriba – Calamarca

  • Sica Sica – Luribay

  • Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

  • San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  • Nazacara

  • Alto Lima – Río Seco

  • Luribay – límite La Paz/Oruro

  • Salida Achiri

  • Patacamaya – Sica Sica

  • Guaqui – Desaguadero

Otros departamentos afectados

Oruro

Las rutas con conflictos incluyen:

  • Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

  • Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña

  • Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi

  • Alcantarilla – Plaza Colquiri

  • Cruce Patacamaya – Cañaviri

  • Curahuara

  • Puente río Desaguadero

  • Puente Paria – Cruce Caihuasi

  • Entrada Ocuri – Infiernillos

  • Pongo – Confital

  • Bombeo – Pongo

  • Cosapa – Cruce Ruta 004

  • Cruce Capachos – Puente Paria

  • Machamarquita

  • Vichuloma

  • Pazña – Challapata

Cochabamba

  • Avenida Villazón

  • Villa San Isidro – Boquerón K’asa

  • Pojo – Trapos

  • Villa Tunari – Puente Bomborazama

  • Cruce Punata

  • Kañacota

  • Cruce Tiraque

  • Cruce Epizana

  • Cruce Vacas

  • Bella Vista

  • Colomi

Santa Cruz

  • Los Troncos – Núcleo I – San Julián

  • Okinawa – Puerto Banegas

  • San Germán – límite con Cochabamba

Potosí

  • Tholopalca

  • Millares – límite con Chuquisaca

  • Challamayu

  • Betanzos

  • Cruce Belén – límite con Oruro

  • Puente Muyuquiri

  • Challapara – Crucero

  • Cruce Turuchipa

Chuquisaca

  • Río Bartolo – Cruce Huacareta

Las autoridades recomendaron a la población verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde persisten las medidas de presión.

También se puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABChttps://transitabilidad.abc.gob.bo/

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