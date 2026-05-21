Sin pasajeros y con negocios cerrados: así luce la Terminal de Cochabamba por los bloqueos

La Terminal de Buses de Cochabamba presenta un panorama desolador debido a los bloqueos de carreteras que afectan distintas rutas del país. Los pasillos, que hace semanas estaban repletos de viajeros, hoy permanecen casi vacíos y con la mayoría de las casetas cerradas.

Actualmente no existen salidas hacia el occidente, el oriente y al sur del país. Solo algunos pasajeros llegan hasta la terminal para consultar si existe alguna posibilidad de viaje, mientras otros permanecen a la espera de que se habiliten las carreteras.

La falta de movimiento afecta no solo a las empresas de transporte, sino también a comerciantes, vendedores y trabajadores que dependen de la actividad diaria de la terminal. Algunos pasajeros que quedaron en tránsito tuvieron que pasar la noche en las bancas del lugar.

“Ya no hay movimiento ni en la mañana ni en la tarde, esto afecta a los dueños de negocios y a todos los puestos”, señaló una vendedora de snacks, quien aseguró que las ventas disminuyeron drásticamente.

Terminal de Cochabamba vive días críticos por los bloqueos. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Otro trabajador relató que el escenario cambió completamente en comparación con semanas anteriores. “Antes estaba lleno, llenábamos dos planas del cuaderno con pasajeros; ahora no hay nada, todo está vacío”, comentó.

Los comerciantes aseguran que muchos negocios permanecen cerrados por la falta de clientes y advierten que las pérdidas económicas continúan aumentando mientras persistan los bloqueos en las carreteras del departamento y del resto del país.

Aunque algunas rutas hacia Santa Cruz, Sucre, Potosí y Uyuni continúan habilitadas de manera parcial, la suspensión de viajes hacia el occidente redujo considerablemente el flujo de pasajeros y dejó a decenas de trabajadores sin ingresos diarios.

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