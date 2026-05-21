YPFB despacha convoy de cisternas para abastecer La Paz y El Alto

Un convoy de camiones cisterna fue despachado, la noche de este miércoles, desde la Planta de Almacenaje Senkata con el objetivo de abastecer de combustibles líquidos a las estaciones de servicio de las ciudades de La Paz y El Alto.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Distrito Comercial La Paz, despachó diésel oil y gasolina con resguardo militar y policial.

“Pese a las amenazas de toma de la planta, las convulsiones sociales y las restricciones a la transitabilidad, estamos haciendo todos los esfuerzos para abastecer con producto a ambas ciudades. Se trata de una acción coordinada entre YPFB y la ANH para hacer efectivo este operativo”, manifestó María Elena Paz, Distrital Comercial La Paz de YPFB.

Asimismo, la estatal petrolera despachó garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) desde la Planta Engarrafadora Senkata, ante las dificultades logísticas que enfrenta la ciudad de El Alto.

Trabajo conjunto por el abastecimiento

YPFB destaca el arduo trabajo y compromiso del personal operativo de la Planta Senkata, tanto de las áreas de combustibles líquidos como de la Planta de Engarrafado de GLP, quienes mantienen operaciones ininterrumpidas bajo condiciones complejas, priorizando el abastecimiento energético a la población.

La empresa también reconoce el esfuerzo de todos los operadores, técnicos, conductores y personal involucrado en la cadena operativa y logística, que continúan desempeñando sus funciones con responsabilidad y alto sentido de servicio para sostener el suministro de combustibles y GLP mientras las condiciones operativas y los bloqueos lo permitan.

YPFB reitera su rechazo a los bloqueos ilegales instalados en distintos puntos del departamento, ya que estas medidas afectan el normal desarrollo de las operaciones logísticas y de abastecimiento, poniendo en riesgo la continuidad del suministro de combustibles y GLP para la población.

Fuente: YPFB.

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