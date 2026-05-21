Comité Pro Santa Cruz exige mano dura y rechaza sentarse con "quienes destruyeron el país"

El Comité Pro Santa Cruz, bajo el liderazgo de Stello Cochamanidis, se pronunció respecto a la Cumbre Económico Social propuesta por el gobierno de Rodrigo Paz como respuesta a los bloqueos nacionales. El líder cívico fue enfático al señalar la distancia insalvable con los sectores movilizados: “Nosotros no nos vamos a sentar en una mesa con la gente que ha destruido este país, somos del lado de la Bolivia que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere salir adelante”.

La dirigencia cruceña demandó al primer mandatario una postura inflexible y el uso legítimo de la fuerza pública.

“Él no debería sentarse tampoco con todos esos delincuentes, porque si no les sienta mano dura a todos esos, está siendo parte de la desgracia en Bolivia”, advirtió Cochamanidis, argumentando que no se puede negociar con quienes impiden el paso de oxígeno y medicamentos, entre otros insumos.

Para el ente cívico, la solución a la crisis de gobernabilidad no pasa por concesiones políticas, sino por el estricto cumplimiento del marco legal vigente contra los responsables de los perjuicios. “Quienes la han destruido, para esos está la ley, será ella quien los juzgue como corresponde”, concluyó el líder cívico.

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