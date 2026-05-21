Bloqueos provocan saturación en couriers de Santa Cruz y retrasan el envío de encomiendas

Los bloqueos continúan generando efectos en distintos sectores y ahora impactan también al envío de encomiendas.

Empresas de courier en Santa Cruz reportan saturación por el incremento de carga con destino a los departamentos del occidente del país, situación que está provocando demoras y restricciones temporales para algunos envíos.

Ciudadanos que acudieron a oficinas de courier en inmediaciones del aeropuerto El Trompillo manifestaron su preocupación tras conocer que algunas empresas dejaron de recibir determinados paquetes debido a la alta demanda y la acumulación de carga.

“Mucha carga que tiene ya, no saben cuándo va a salir”, señaló un ciudadano que intentaba enviar una encomienda. Otra persona indicó que recorrió varias oficinas buscando alternativas, pero recibió la misma respuesta: “Que no, no hacen todavía”.

Desde una empresa de courier explicaron que los bloqueos están complicando la logística a nivel nacional y generando retrasos en la llegada de paquetes.

Según indicaron, las entregas que normalmente demoran 24 horas pueden extenderse hasta 48 horas o más, mientras que algunos destinos presentan mayores dificultades por la saturación existente.

Asimismo, señalaron que ante la limitada capacidad disponible se está priorizando el traslado de productos considerados de primera necesidad, como medicamentos y alimentos perecederos, además de la carga correspondiente a los pasajeros de vuelos comerciales.

Las empresas recomendaron a la población consultar la disponibilidad y tiempos estimados antes de realizar sus envíos, debido a que el servicio se encuentra sujeto al espacio disponible.

Mira la programación en Red Uno Play