Vuelven a bloquear la tranca de Urujara después de cuarto intermedio

El punto de bloqueo de la tranca de Urujara, que conecta la región de los Yungas con La Paz, fue habilitado temporalmente alrededor de las 6 de la tarde, permitiendo una pausa de apenas una hora para que vehículos de carga pesada ingresaran a la ciudad. Sin embargo, después de ese intervalo, los bloqueadores reinstalaron piedras y una fogata, anunciando que la medida de presión continuará durante toda la noche.

Exigen atención a su pliego

Representantes del sector de los Yungas indicaron que exigen que sus demandas sean atendidas por el Gobierno, y confirmaron que no habilitarán nuevas pausas para permitir el tránsito de camiones que transportan alimentos y otros insumos esenciales.

Pasaron vehículos de carga

Durante la breve pausa de una hora, más de veinte vehículos de carga pesada lograron pasar, pero actualmente la tranca permanece cerrada, afectando la distribución de productos y abastecimiento de la población.

Pérdidas económicas

Los comerciantes y productores de hoja de coca de la región denunciaron que los bloqueos prolongados generan pérdidas económicas y dificultan la entrega de alimentos y bienes básicos, agravando la crisis en la zona.

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