El tráfico en el Aeropuerto Internacional de El Alto vuelve a la normalidad

Tras los bloqueos registrados en la mañana, la situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto se normalizó este miércoles por la tarde. El tráfico vehicular tanto en las avenidas de ingreso, como en la salida hacia distintos destinos del país se realiza sin inconvenientes.

Tráfico con normalidad

Se observa que taxis, vehículos particulares y buses de clubes deportivos circulan con normalidad, permitiendo a los pasajeros tomar sus vuelos y recibir encomiendas de manera segura y ordenada.

Calles adyacentes

Las avenidas principales que conectan la ciudad del Alto con el aeropuerto, incluyendo la avenida 6 de marzo, presentan tránsito fluido, indicando que la actividad aeroportuaria vuelve a la normalidad después de un día de alta conflictividad en la ciudad.

La recuperación del flujo vehicular garantiza que tanto pasajeros como operadores logísticos puedan cumplir con sus actividades sin retrasos, mientras se mantiene vigilancia para prevenir nuevos bloqueos o incidentes en la zona.

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