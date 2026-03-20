Atención viajeros: suspenderán vuelos en El Alto por elecciones de este domingo

Los vuelos nacionales serán suspendidos en su totalidad este domingo 22 de marzo en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en el marco de la realización de las elecciones subnacionales.

Se detalló que las últimas operaciones aéreas antes de la suspensión están programadas para el sábado 21 de marzo Estas serán en las rutas La Paz–Santa Cruz a las 19:30 y 20:10, Cochabamba–La Paz a las 22:20 y Santa Cruz–Cochabamba a las 22:35 y 23:05.

En cuanto a la reanudación del servicio, se confirmó que las operaciones volverán a la normalidad el lunes 23 de marzo en rutas como Santa Cruz–La Paz, La Paz–Santa Cruz y también Santa Cruz–Cochabamba.

Respecto a los vuelos internacionales, se aclaró que las salidas estarán restringidas, aunque otras operaciones se mantendrán sin alteraciones como se indicó respecto a los vuelos internacionales de llegada.

La medida responde a las disposiciones vigentes durante la jornada electoral, por lo que se recomendó a la población tomar previsiones y reprogramar sus viajes con anticipación.

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