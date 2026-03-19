Mi Teleférico y Mi Tren suspenderán servicio por elecciones

Las empresas estatales Mi Teleférico y Mi Tren Metropolitano no atenderán este domingo 22 de marzo debido a los comicios subnacionales, en cumplimiento de las restricciones electorales que disponen la suspensión de servicios de transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario en todo el país.



La medida también alcanza a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), que no prestará servicios en rutas nacionales durante esa jornada.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, instó a la población a participar activamente en el proceso democrático y remarcó la importancia del voto ciudadano.

“Instamos a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto para que incidan en el futuro de sus regiones y se involucren en la toma de decisiones”, afirmó, al tiempo de expresar su expectativa de que la jornada electoral se desarrolle con normalidad.

Asimismo, se informó que el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra permanecerá cerrado durante el día de votación, retomando sus actividades habituales el lunes 23 de marzo, al igual que los servicios de transporte afectados por la disposición electoral.

Mira la programación en Red Uno Play