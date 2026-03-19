Inicia el silencio electoral en Bolivia: qué está prohibido antes de las elecciones del 22 de marzo

Desde las 00:00 de este jueves 19 de marzo, Bolivia ingresó oficialmente en el período de silencio electoral, una fase decisiva previa a las Elecciones Subnacionales 2026 en la que quedan prohibidas la propaganda política y las actividades proselitistas en todo el territorio nacional.

La medida fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene como objetivo principal garantizar que la ciudadanía pueda reflexionar su voto sin presiones externas antes de acudir a las urnas este domingo 22 de marzo.

El silencio electoral está respaldado por la Ley N.° 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N° 113/2026. De acuerdo con el artículo 111 de la norma, se considera propaganda electoral a cualquier mensaje o acción destinada a promover candidaturas, organizaciones políticas o programas de gobierno, cuya difusión solo está permitida hasta 72 horas antes de la votación.

¿Qué no se puede hacer?

Según la normativa vigente, desde este jueves y hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo:

Está prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas.

No se puede difundir propaganda electoral en ningún medio.

Además, se suman otras restricciones clave:

Ley seca: desde las 00:00 del viernes 20 de marzo hasta las 12:00 del día siguiente a la elección, queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios y establecimientos públicos o privados.

Prohibición de armas: no se permite portar armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos, salvo para las fuerzas de seguridad en funciones.

Durante el día de votación

El domingo 22 de marzo, durante toda la jornada electoral (de 00:00 a 24:00):

Se prohíben actos, reuniones y espectáculos públicos.

No está permitido trasladar electores entre recintos de votación.

Se restringe la circulación de vehículos motorizados, salvo aquellos autorizados por el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales.

Las excepciones incluyen vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que estén cumpliendo funciones de seguridad.

En este contexto, el país entra en horas clave: menos ruido político, más reflexión ciudadana. El voto, ahora, queda en manos de cada persona.

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