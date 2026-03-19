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Inicia el silencio electoral en Bolivia: qué está prohibido antes de las elecciones del 22 de marzo

Desde este jueves rigen restricciones en todo el país para garantizar un voto sin presiones antes de las elecciones.

Silvia Sanchez

19/03/2026 9:32

Todo se detiene: qué implica el silencio electoral desde hoy. Foto EFE.
Bolivia

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Desde las 00:00 de este jueves 19 de marzo, Bolivia ingresó oficialmente en el período de silencio electoral, una fase decisiva previa a las Elecciones Subnacionales 2026 en la que quedan prohibidas la propaganda política y las actividades proselitistas en todo el territorio nacional.

La medida fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tiene como objetivo principal garantizar que la ciudadanía pueda reflexionar su voto sin presiones externas antes de acudir a las urnas este domingo 22 de marzo.

El silencio electoral está respaldado por la Ley N.° 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N° 113/2026. De acuerdo con el artículo 111 de la norma, se considera propaganda electoral a cualquier mensaje o acción destinada a promover candidaturas, organizaciones políticas o programas de gobierno, cuya difusión solo está permitida hasta 72 horas antes de la votación.

¿Qué no se puede hacer?

Según la normativa vigente, desde este jueves y hasta las 18:00 del domingo 22 de marzo:

  • Está prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas.

  • No se puede difundir propaganda electoral en ningún medio.

Además, se suman otras restricciones clave:

  • Ley seca: desde las 00:00 del viernes 20 de marzo hasta las 12:00 del día siguiente a la elección, queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios y establecimientos públicos o privados.

  • Prohibición de armas: no se permite portar armas de fuego, objetos punzocortantes o instrumentos peligrosos, salvo para las fuerzas de seguridad en funciones.

Durante el día de votación

El domingo 22 de marzo, durante toda la jornada electoral (de 00:00 a 24:00):

  • Se prohíben actos, reuniones y espectáculos públicos.

  • No está permitido trasladar electores entre recintos de votación.

  • Se restringe la circulación de vehículos motorizados, salvo aquellos autorizados por el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales.

Las excepciones incluyen vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que estén cumpliendo funciones de seguridad.

En este contexto, el país entra en horas clave: menos ruido político, más reflexión ciudadana. El voto, ahora, queda en manos de cada persona.

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