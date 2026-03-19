Amplían atención del Segip este sábado ante alta demanda por elecciones

Ante el incremento de usuarios, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció una jornada extraordinaria de atención para este sábado 21 de marzo, en horario de 07:00 a 15:00 a nivel nacional.

La medida responde a la alta afluencia de ciudadanos que buscan tramitar o renovar su carnet de identidad en los días previos al proceso electoral.

Filas y trámites de último momento

En distintas ciudades se reportan filas desde tempranas horas, con personas que intentan regularizar su documentación para poder participar en la votación.

El carnet físico es el único documento válido para sufragar, lo que incrementó la presión en oficinas del Segip.

Requisitos y validez del documento

Las autoridades recordaron que el carnet digital no es válido para emitir el voto.

Sin embargo, los documentos vencidos desde el 22 de marzo de la pasada gestión hasta la misma fecha de este año sí podrán ser utilizados.

Contexto electoral

El proceso electoral del 22 de marzo definirá la elección de alcaldes y gobernadores, lo que ha generado una mayor afluencia de ciudadanos que buscan cumplir con este requisito a último momento.

El SEGIP recomendó acudir con anticipación y cumplir los requisitos para evitar demoras en la atención.

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