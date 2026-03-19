“Pasamos la noche aquí”: filas y quejas en el Serecí de La Paz por fichas

Largas filas y reclamos marcaron el inicio de este jueves en puertas del Servicio de Registro Cívico (Serecí), ubicado en la calle Bolívar de la ciudad de La Paz, donde decenas de ciudadanos llegaron incluso un día antes para asegurar una ficha y realizar trámites.

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había anunciado atención desde las 8:00 hasta la medianoche del miércoles, varios usuarios denunciaron que la información cambió y que solo se atendió en el horario habitual.

“Según el comunicado tenían que atender hasta medianoche, pero ayer (miércoles) no han atendido y nos dijeron que hoy hasta las 4:30”, relató una ciudadana.

La necesidad de obtener certificados obligó a muchos a pasar la noche en el lugar.

“Estamos desde las 5 de la tarde de ayer, hemos dormido aquí directamente”, contó otra usuaria, evidenciando la alta demanda y la falta de organización.

Desde el ente electoral también se informó que no habrá atención el viernes ni el lunes, debido a que el personal será destinado al Sistema de Conteo Preliminar de Resultados Electorales (Sirepre), lo que incrementó la presión de la población por realizar sus trámites con anticipación.

Las fichas limitadas —que apenas alcanzan entre 70 y 80 por jornada— agravan la situación, dejando a decenas de personas sin atención pese a las largas horas de espera.

La situación generó molestia entre los usuarios, quienes cuestionan la falta de coordinación y piden mejorar la información para evitar filas innecesarias y jornadas de espera en condiciones precarias.

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