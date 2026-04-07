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Cumbre ferroviaria en Santa Cruz busca sentar bases de una política nacional

El encuentro reunirá a expertos internacionales y autoridades para definir lineamientos que permitan desarrollar el sistema ferroviario y mejorar la logística en el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/04/2026 8:36

Santa Cruz, Bolivia

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Santa Cruz será escenario de una cumbre clave para el desarrollo del sistema ferroviario en Bolivia. El encuentro reunirá a expertos internacionales, autoridades y actores del sector con el objetivo de definir lineamientos para una política ferroviaria nacional.

La directora técnica ferroviaria, Cinthia Aramayo, destacó la importancia del evento y la necesidad de encarar este desafío como una prioridad país. “Bolivia nunca ha trabajado en una política ferroviaria y lo que queremos con esta cumbre es sentar las bases”, afirmó.

Aramayo explicó que se contará con el apoyo de organismos internacionales como la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportarán experiencias regionales sobre el uso del ferrocarril como medio de transporte de carga, pasajeros y herramienta de integración.

Entre los principales objetivos del encuentro está la elaboración de un diagnóstico del sistema ferroviario boliviano, financiado por la CAF, que permitirá identificar necesidades y priorizar proyectos estratégicos.

Uno de los ejes centrales será la interconexión de las redes ferroviarias del país, con el fin de captar carga internacional, especialmente desde Brasil, y consolidar a Bolivia como un eje logístico entre el Atlántico y el Pacífico.

Asimismo, Aramayo subrayó que el país enfrenta altos costos logísticos —alrededor del 18,5% del valor de los productos— por encima del promedio regional, lo que hace urgente mejorar la eficiencia del transporte. En ese marco, enfatizó que el transporte ferroviario y el carretero deben trabajar de manera complementaria.

La cumbre se realizará este miércoles desde las 08:30 hasta el mediodía en el hotel Camino Real y contará con la participación de aproximadamente 100 invitados, entre autoridades, cooperación internacional, embajadores y empresas vinculadas al sector.

Mira la programación en Red Uno Play

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