Cumbre ferroviaria en Santa Cruz busca sentar bases de una política nacional

Santa Cruz será escenario de una cumbre clave para el desarrollo del sistema ferroviario en Bolivia. El encuentro reunirá a expertos internacionales, autoridades y actores del sector con el objetivo de definir lineamientos para una política ferroviaria nacional.

La directora técnica ferroviaria, Cinthia Aramayo, destacó la importancia del evento y la necesidad de encarar este desafío como una prioridad país. “Bolivia nunca ha trabajado en una política ferroviaria y lo que queremos con esta cumbre es sentar las bases”, afirmó.

Aramayo explicó que se contará con el apoyo de organismos internacionales como la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportarán experiencias regionales sobre el uso del ferrocarril como medio de transporte de carga, pasajeros y herramienta de integración.

Entre los principales objetivos del encuentro está la elaboración de un diagnóstico del sistema ferroviario boliviano, financiado por la CAF, que permitirá identificar necesidades y priorizar proyectos estratégicos.

Uno de los ejes centrales será la interconexión de las redes ferroviarias del país, con el fin de captar carga internacional, especialmente desde Brasil, y consolidar a Bolivia como un eje logístico entre el Atlántico y el Pacífico.

Asimismo, Aramayo subrayó que el país enfrenta altos costos logísticos —alrededor del 18,5% del valor de los productos— por encima del promedio regional, lo que hace urgente mejorar la eficiencia del transporte. En ese marco, enfatizó que el transporte ferroviario y el carretero deben trabajar de manera complementaria.

La cumbre se realizará este miércoles desde las 08:30 hasta el mediodía en el hotel Camino Real y contará con la participación de aproximadamente 100 invitados, entre autoridades, cooperación internacional, embajadores y empresas vinculadas al sector.

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