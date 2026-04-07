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Comunidad

¿Cobras el bono por discapacidad? Estos son los cambios anunciados por el Ministerio de Trabajo

Beneficiarios podrán actualizar su modalidad de cobro dentro de un nuevo plazo establecido por las autoridades.

Red Uno de Bolivia

07/04/2026 7:45

Bono por discapacidad: estos son los cambios en el cobro. Foto: ABI

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El Ministerio de Trabajo informó que el cambio de entidad de cobro del bono mensual para personas con discapacidad estará vigente hasta el 30 de junio, según un comunicado oficial difundido este 6 de abril.

La disposición alcanza a beneficiarios del bono en coordinación con Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y Gobiernos Indígena Originario Campesinos (GAIOC).

Trámite estará habilitado hasta junio

De acuerdo con la entidad, el procedimiento se realiza en el marco del sistema “Eustaquio Moto Méndez”, utilizado para la gestión de información de personas con discapacidad.

El cambio de entidad de cobro permitirá a los beneficiarios actualizar el lugar donde reciben el pago del bono mensual.

Cómo realizar el cambio

Las personas interesadas deberán acudir a su municipio o instancia correspondiente para completar el formulario de cambio de entidad de cobro, que tiene carácter de declaración jurada.

El trámite podrá realizarse una sola vez por gestión, según establece la normativa vigente.

Vigencia y alcance

El Ministerio precisó que esta medida no solo rige para la presente gestión, sino que también será válida para la gestión 2027.

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