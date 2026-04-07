Al menos 33 muertos en los recientes ataques de Israel y EE.UU. contra Irán

Al menos 33 personas murieron, entre ellas cinco niños, desde la madrugada de este martes en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra diversos puntos de Irán, en el día 39 de la guerra.

Al menos 18 personas, incluidos dos niños, murieron en bombardeos contra zonas residenciales en la provincia de Alborz, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, mientras otras 24 resultaron heridas, anunció el vicegobernador provincial, Qodratolá Seif, según reportó la agencia Mehr.

"Una vez más se reveló el rostro maligno de los enemigos de esta tierra con ataques a viviendas", denunció Seif.

En el distrito de Shahriar, en la provincia de Teherán, se han reportado 9 muertos y 15 heridos también por un ataque que alcanzó viviendas, según medios iraníes, que indicaron que los equipos de rescate buscan posibles víctimas entre los escombros.

Otras seis personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida en ataques israelí-estadounidenses en el condado de Pardis, al noreste de la capital iraní.

Irán no ha ofrecido, desde el 5 de marzo, un balance oficial del total de muertos en la guerra, que cumple 39 días este lunes. Sin embargo, la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra en 3.597 los fallecidos, entre ellos 1.665 civiles.

Según HRANA, ayer se registraron 573 ataques en 20 de las 31 provincias de Irán, causando la muerte de 109 personas, 60 de ellas civiles.

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