En la antesala de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el incumplimiento de las normas durante la jornada del domingo 22 de marzo no solo implica faltas cívicas, sino también multas económicas que pueden impactar directamente en el bolsillo de la población.

Las sanciones están respaldadas por el artículo 236 de la Ley N.° 026 y la Resolución TSE-RSP-ADM N.° 428/2024, y fueron fijadas en función al salario mínimo nacional vigente, aplicándose según la gravedad de cada infracción.

Jurados electorales: las multas más altas

Los jurados electorales tienen una de las mayores responsabilidades, y también las sanciones más elevadas.

Multa de Bs. 1.650 (50 % del salario mínimo): No asistir sin justificación Negarse a firmar el acta electoral No consignar resultados Abandonar la mesa de sufragio No reportar irregularidades

Multa de Bs. 990 (30 % del salario mínimo): Ausentarse temporalmente sin autorización No devolver material electoral Incumplir horarios de votación



Notarios electorales: también bajo control

Los notarios electorales también enfrentan sanciones importantes:

Multa de Bs. 1.650 (50 % del salario mínimo): No asistir a la capacitación u organización de jurados No brindar apoyo el día de votación No reportar información en sistemas oficiales No distribuir el material electoral a tiempo



Servidores públicos: reglas estrictas

Para los funcionarios del Estado, las faltas también tienen consecuencias:

Multa de Bs. 660 (20 % del salario mínimo): Circular en vehículos oficiales sin autorización No exigir el certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores



Ciudadanía: lo que te puede costar no cumplir

La población en general también debe cumplir obligaciones clave durante la jornada electoral:

Multa de Bs. 660 (20 % del salario mínimo): No emitir el voto No presentar el certificado de sufragio cuando sea requerido Circular en vehículos sin autorización Incumplir disposiciones electorales

Multa de Bs. 330 (10 % del salario mínimo): No inscribirse en el padrón electoral Registrarse con datos incompletos



Además, esta sanción de Bs. 660 también alcanza a funcionarios de entidades financieras que no exijan el certificado de sufragio en los casos establecidos por ley.

En esta jornada electoral, cumplir no es solo un deber cívico: también es una forma de evitar sanciones. Porque este 22 de marzo, no votar o incumplir las reglas puede salir caro.

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