Desde jurados hasta ciudadanos, nadie queda fuera del control electoral. Las infracciones pueden costar desde Bs. 330 hasta Bs. 1.650. Aquí te explicamos quién paga, cuánto y por qué.
19/03/2026 9:23
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En la antesala de las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el incumplimiento de las normas durante la jornada del domingo 22 de marzo no solo implica faltas cívicas, sino también multas económicas que pueden impactar directamente en el bolsillo de la población.
Las sanciones están respaldadas por el artículo 236 de la Ley N.° 026 y la Resolución TSE-RSP-ADM N.° 428/2024, y fueron fijadas en función al salario mínimo nacional vigente, aplicándose según la gravedad de cada infracción.
Jurados electorales: las multas más altas
Los jurados electorales tienen una de las mayores responsabilidades, y también las sanciones más elevadas.
Multa de Bs. 1.650 (50 % del salario mínimo):
No asistir sin justificación
Negarse a firmar el acta electoral
No consignar resultados
Abandonar la mesa de sufragio
No reportar irregularidades
Multa de Bs. 990 (30 % del salario mínimo):
Ausentarse temporalmente sin autorización
No devolver material electoral
Incumplir horarios de votación
Notarios electorales: también bajo control
Los notarios electorales también enfrentan sanciones importantes:
Multa de Bs. 1.650 (50 % del salario mínimo):
No asistir a la capacitación u organización de jurados
No brindar apoyo el día de votación
No reportar información en sistemas oficiales
No distribuir el material electoral a tiempo
Servidores públicos: reglas estrictas
Para los funcionarios del Estado, las faltas también tienen consecuencias:
Multa de Bs. 660 (20 % del salario mínimo):
Circular en vehículos oficiales sin autorización
No exigir el certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores
Ciudadanía: lo que te puede costar no cumplir
La población en general también debe cumplir obligaciones clave durante la jornada electoral:
Multa de Bs. 660 (20 % del salario mínimo):
No emitir el voto
No presentar el certificado de sufragio cuando sea requerido
Circular en vehículos sin autorización
Incumplir disposiciones electorales
Multa de Bs. 330 (10 % del salario mínimo):
No inscribirse en el padrón electoral
Registrarse con datos incompletos
Además, esta sanción de Bs. 660 también alcanza a funcionarios de entidades financieras que no exijan el certificado de sufragio en los casos establecidos por ley.
En esta jornada electoral, cumplir no es solo un deber cívico: también es una forma de evitar sanciones. Porque este 22 de marzo, no votar o incumplir las reglas puede salir caro.
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