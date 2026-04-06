Desde cuándo puedes usar tu tarjeta sin restricciones en el exterior

El Gobierno dispuso la liberación del uso de tarjetas bancarias para compras en el exterior, pagos por internet y servicios digitales internacionales.

Según informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la medida entra en vigencia desde este martes, tras instruirse su aplicación a todo el sistema financiero.

¿Desde cuándo puedes usar tu tarjeta?

La habilitación es inmediata desde el día del anuncio.

Esto significa que, desde este martes:

Ya se pueden realizar compras en el exterior

Se habilitan pagos en plataformas digitales internacionales

Vuelven a funcionar servicios online que antes estaban restringidos

Cómo funciona desde ahora

La medida establece dos reglas clave:

Tarjetas de crédito

Sin límite de monto

Dependen de la capacidad de pago del usuario

Pueden tener restricciones adicionales del banco

Tarjetas de débito

Límite de hasta $us 500

Aplica para compras y pagos internacionales

Tipo de cambio

Las operaciones se realizarán con el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia, que se actualiza diariamente.

¿Qué cambia en la práctica?

Con esta decisión:

Se normalizan las compras por internet

Se facilita el pago de servicios internacionales

Se reduce la restricción en el uso de tarjetas

Más de 2,7 millones de usuarios podrán beneficiarse de esta medida.

En resumen

Aplica: desde este martes (inmediato)

Crédito: sin límite

Débito: hasta $us 500

La medida forma parte de una estrategia para reducir las restricciones cambiarias y devolver previsibilidad al uso de servicios financieros en el exterior.

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