Desde cuándo puedes usar tu tarjeta sin restricciones en el exterior

El Gobierno habilitó nuevamente los pagos internacionales con tarjetas bancarias. La medida entra en vigencia de forma inmediata, aunque con diferencias entre crédito y débito.
06/04/2026 13:21
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El Gobierno dispuso la liberación del uso de tarjetas bancarias para compras en el exterior, pagos por internet y servicios digitales internacionales.
Según informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la medida entra en vigencia desde este martes, tras instruirse su aplicación a todo el sistema financiero.
¿Desde cuándo puedes usar tu tarjeta?
La habilitación es inmediata desde el día del anuncio.
Esto significa que, desde este martes:
Ya se pueden realizar compras en el exterior
Se habilitan pagos en plataformas digitales internacionales
Vuelven a funcionar servicios online que antes estaban restringidos
Cómo funciona desde ahora
La medida establece dos reglas clave:
Tarjetas de crédito
Sin límite de monto
Dependen de la capacidad de pago del usuario
Pueden tener restricciones adicionales del banco
Tarjetas de débito
Límite de hasta $us 500
Aplica para compras y pagos internacionales
Tipo de cambio
Las operaciones se realizarán con el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia, que se actualiza diariamente.
¿Qué cambia en la práctica?
Con esta decisión:
Se normalizan las compras por internet
Se facilita el pago de servicios internacionales
Se reduce la restricción en el uso de tarjetas
Más de 2,7 millones de usuarios podrán beneficiarse de esta medida.
En resumen
Aplica: desde este martes (inmediato)
Crédito: sin límite
Débito: hasta $us 500
La medida forma parte de una estrategia para reducir las restricciones cambiarias y devolver previsibilidad al uso de servicios financieros en el exterior.
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