“No aceptan la denuncia”: Clonan el celular de una mujer y extorsionan a toda su familia con amenazas

Un joven de 19 años denunció ser víctima de extorsión y amenazas de muerte luego de que presuntamente clonaran el número de celular de su madre para pedir dinero a familiares y contactos cercanos.

Alejandro A. llegó hasta dependencias de la Felcc para formalizar la denuncia; sin embargo, aseguró que en dos ocasiones no le habrían recibido el caso, pese a la gravedad de las amenazas que, según afirma, involucran a toda su familia.

“Extorsionando a través del celular de mi mamá, están pidiendo plata a través del número de mi mamá”, manifestó la víctima.

Según el relato del joven, el hecho ocurrió el pasado lunes entre las 20:30 y 21:00, cuando amigos y conocidos comenzaron a comunicarse con él para alertarle que desde el número de su madre les estaban solicitando transferencias de dinero.

“Me llama un señor que es amigo mío y de mis padres diciéndome que le estaban pidiendo plata a través del número de mi mamá. Llamaron a todos los contactos de mi mamá. Se lo habían clonado totalmente y tuvieron acceso a todos los datos”, contó Alejandro.

El joven asegura que, además de pedir montos entre 200 y 300 bolivianos, la persona detrás de los mensajes lanzó amenazas directas contra él y su entorno familiar. Incluso, indicó que los extorsionadores mencionaron información personal sobre sus actividades diarias.

“Me dijeron que saben dónde ando, con quién paro, a qué hora salgo y a dónde voy. Me amenazaron que tenga cuidado con quién ando”, relató.

Alejandro afirmó que reconoció la voz de uno de los supuestos responsables y sospecha que se trataría de una persona de nacionalidad colombiana.

Ante esta situación, pidió a las autoridades investigar el caso y brindar protección a su familia.

“No puede ser posible que ya estoy viniendo dos veces acá a la Felcc y nada. No me quieren ni siquiera aceptar la denuncia. Es un atentado contra mi vida, la de mi pareja y mi familia”, concluyó.

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