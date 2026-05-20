Consejo Económico y Social será este fin de semana y debatirá soluciones con sectores

El presidente Rodrigo Paz anunció que la convocatoria al Consejo Económico y Social será inmediata y que se buscará instalar este espacio desde el fin de semana, con la participación de organizaciones sociales, sectores movilizados y representantes que quieran aportar a la construcción de soluciones para el país.

“En el caso del Consejo, será inmediato. Queremos apuntar a que sea este fin de semana la convocatoria para aquellos que quieran venir a ser parte del Consejo”, afirmó el mandatario.

Paz reconoció que algunos sectores podrían mirar esta iniciativa con recelo al inicio, pero aseguró que la apertura será absoluta conforme el espacio comience a funcionar.

“Entendemos que algunos verán con cierto recelo, pero a medida que esto vaya funcionando, la apertura será absoluta”, señaló.

El presidente sostuvo que Bolivia tiene una fuerte raíz “nacional-popular”, pero remarcó que su Gobierno busca construir una nueva etapa basada en la democracia, la libertad y la participación.

“Bolivia es un gran proceso nacional-popular. Lo llevamos en las venas todos, indistintamente de la región, de la cultura, del color de la piel o de nuestros sentimientos. Solo que, a diferencia de lo nacional-popular del pasado, lo que nosotros queremos construir es lo nacional-popular democrático”, expresó.

En esa línea, Paz afirmó que esta nueva fase no debe estar marcada por imposiciones ni sometimientos, sino por una sociedad libre que reconozca tanto los derechos individuales como los derechos de la comunidad.

“Ningún tipo de dictadura, ningún tipo de sometimiento, ningún tipo de obligación. Si no quieres que te obliguen, tenemos que luchar por aquello que construye una sociedad libre”, indicó.

El mandatario también se refirió a posibles cambios en el gabinete y en las estructuras del Gobierno, al señalar que la designación de autoridades es una potestad presidencial.

“El gabinete es un derecho, es una potestad que tiene el presidente. Ya sabrán ustedes aquellos cambios. Agradecidos con todos, pero no solo es un tema de gabinete, sino de estructuras de gabinete para abajo”, afirmó.

Paz advirtió que los funcionarios públicos serán evaluados de forma permanente y deberán responder a las demandas de las organizaciones, distritos, provincias y departamentos.

“El presidente no solo va a estar en el Consejo Económico y Social, sino también reuniéndose con las organizaciones, y van a estar los funcionarios públicos todos los días a prueba”, sostuvo.

El jefe de Estado aseguró que quien no cumpla con su labor no puede permanecer en el cargo únicamente para cobrar un salario.

“Aquel funcionario público que no cumple su labor, desgraciadamente uno puede advertir una vez, dos veces, pero no está ahí para cobrar un salario, sino para cumplir con el pueblo”, manifestó.

Según Paz, el Gobierno ya logró avanzar en la estabilidad económica y ahora corresponde profundizar la atención directa y la inclusión de todos los sectores en la gestión pública.

“Lo grueso de la estabilidad se ha logrado, económica. Ahora tiene que ser a fondo la atención y la inclusión de todos los bolivianos y bolivianas en este Gobierno”, señaló.

El presidente pidió que las organizaciones sociales también se conviertan en aliadas estratégicas para impulsar proyectos regionales, como el desarrollo gasífero en La Paz.

“Para que La Paz tenga gas, necesita alianzas estratégicas y el pueblo paceño tiene que pelear por su gas”, afirmó.

Finalmente, Paz reiteró que el Consejo Económico y Social empezará a activarse desde este fin de semana y que estará abierto a organizaciones movilizadas o sectores que quieran participar dentro del marco constitucional.

“El Consejo empieza a partir de este fin de semana para aquellas organizaciones que hoy están en movilización o que quieran ser partícipes”, concluyó.

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