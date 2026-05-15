Jerjes Justiniano advierte un “plan conspirativo” contra el presidente Paz

Bolivia atraviesa una creciente crisis política y social marcada por bloqueos, protestas y enfrentamientos en distintas regiones del país. En medio del conflicto, el analista político Jerjes Justiniano advirtió que detrás de las movilizaciones existiría un intento de desestabilización contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

“Creo que el único que no se da cuenta de que lo están desestabilizando es Rodrigo Paz Pereira”, afirmó Justiniano, quien sostuvo que el jefe de Estado llegó al poder “de la mano de la mayoría del pueblo”, pero que su gestión se ha debilitado por rodearse de “funcionarios corruptos” e “incompetentes”.

Justiniano también señaló que sectores políticos y sociales estarían trabajando para provocar el retorno del expresidente Evo Morales.

“Es un plan conspirativo más frontal, lo dicen ellos”, manifestó, haciendo referencia a declaraciones de autoridades y dirigentes que, según él, impulsan un escenario de desgaste político contra el actual Gobierno.

El analista cuestionó además la respuesta estatal frente a los bloqueos que afectan a distintas regiones del país desde hace más de diez días.

“Que el Ministerio Público inicie acciones procesales contra todos los bloqueadores. Meta presos a 20 tipos nada más y soluciono este problema”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en una jornada marcada por violencia y gasificaciones en la ciudad de La Paz. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este jueves se registraban más de 20 puntos de bloqueo en carreteras de Bolivia.

Las protestas comenzaron con demandas relacionadas a la abrogación de la Ley 1720 sobre conversión de tierras, pero en los últimos días las movilizaciones endurecieron su discurso y algunos sectores campesinos y de la Central Obrera Boliviana (COB) pasaron a exigir la renuncia del presidente.

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