EEUU respalda al gobierno de Bolivia y advierte que no permitirá un golpe de "criminales y narcotraficantes"

En un fuerte espaldarazo diplomático, el Gobierno de los Estados Unidos manifestó su apoyo absoluto a la institucionalidad democrática de Bolivia. La postura fue fijada inicialmente por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y refrendada de inmediato por la delegación diplomática estadounidense en La Paz.

El secretario Rubio utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje claro sobre la firme postura de la administración norteamericana respecto a la situación política y la seguridad en el hemisferio:

"Let there be no mistake: the United States stands squarely in support of Bolivia's legitimate constitutional government. We will not allow criminals and drug traffickers to overthrow democratically elected leaders in our hemisphere", publicó Marco Rubio, Secretario de Estado de EE. UU.

Minutos después de la publicación del alto funcionario, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia se sumó al pronunciamiento traduciendo y oficializando el mensaje a través de su cuenta institucional, disipando cualquier duda sobre la línea de Washington hacia el Estado boliviano:

".@SecRubio: Que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio."

Esta declaración unificada marca una de las posturas más tajantes de la política exterior estadounidense reciente en la región, enviando una advertencia directa a los actores criminales que buscan socavar el orden democrático en el continente mediante actividades ilícitas.

Publicación de Estados Unidos.

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