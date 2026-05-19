“El Gobierno debe tomar decisiones”, señala Zambrana ante escalada de violencia en La Paz

En medio de la crisis y los hechos de violencia registrados en La Paz y El Alto, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, expresó preocupación por la situación que atraviesa el país y respaldó la propuesta de aplicar un estado de excepción sectorizado en regiones donde comienzan a surgir focos de conflicto.

“Duele ver a la gente que no tiene nada que ver en el conflicto siendo saqueada, golpeada y violentada”, manifestó Zambrana, al referirse a los hechos reportados durante las jornadas de movilización.

La postura fue asumida tras la Asamblea de la Cruceñidad, donde, según explicó, se analizó el escenario nacional y se decidió solicitar al Gobierno medidas preventivas en regiones donde aún no existen conflictos de gran magnitud, pero sí amenazas de movilización.

Zambrana sostuvo que existen alertas en distintos puntos del país, particularmente en Santa Cruz, donde identificó sectores históricamente conflictivos. Señaló que la medida permitiría garantizar presencia estatal y prevenir una escalada de violencia.

Sin embargo, aclaró que en el caso de La Paz la situación sería más compleja.

“Un estado de excepción cuando la situación ya está muy álgida es complicado. El Gobierno tendrá que tomar una decisión con base en la información que maneja”, indicó.

Durante la entrevista también cuestionó la gestión del Ejecutivo y pidió ajustes dentro del gabinete ministerial.

“No puede ser que el país entero hable de conflictos y el presidente continúe solamente conteniendo la situación. Debe tomar decisiones y cambiar ministros”, sostuvo.

Respecto a una posible salida a la crisis, Zambrana consideró que el diálogo continúa siendo necesario, aunque afirmó que el Gobierno enfrenta un problema de credibilidad frente a los sectores movilizados.

Asimismo, indicó que, si los mecanismos políticos fracasan, la Iglesia Católica podría volver a convertirse en un actor mediador, aunque advirtió que ese escenario suele producirse en momentos de mayor conflictividad.

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