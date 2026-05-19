Hospital del Niño de La Paz en emergencia: los bloqueos afectan el suministro de oxígeno

El Hospital del Niño de La Paz atraviesa una situación que sus autoridades califican como crítica y catastrófica debido al desabastecimiento generado por los bloqueos, que ya cumplen 19 días y afectan la llegada de insumos médicos esenciales.

El director del centro hospitalario, Alfredo Mendoza, advirtió que el establecimiento cuenta con reservas de oxígeno suficientes únicamente para las próximas 36 horas, situación que pone en riesgo la vida de decenas de pacientes.

La autoridad explicó que actualmente alrededor de 60 niños reciben oxígeno de manera permanente en distintas áreas especializadas del hospital.

“No nos olvidemos de que tenemos niños en terapia intensiva polivalente, terapia neonatal y pacientes en recuperación cardiológica. Son alrededor de 60 niños que reciben oxígeno continuo”, sostuvo.

Mendoza advirtió que la falta del insumo podría tener consecuencias fatales.

Según explicó, los camiones encargados del suministro permanecen detenidos en distintos puntos bloqueados. Uno de ellos se encuentra en la ruta hacia Desaguadero y otros en el tramo Cochabamba–La Paz.

El director señaló que la situación fue comunicada a autoridades nacionales y departamentales, con quienes se sostuvieron reuniones para buscar alternativas y gestionar corredores humanitarios.

Escasez de alimentos

Además del oxígeno, el hospital ya enfrenta dificultades en el abastecimiento de alimentos, especialmente productos frescos como productos cárnicos.

La crisis obligó incluso a aplicar medidas internas para priorizar la atención de los pacientes. En este caso, se priorizó la alimentación de las personas con tratamientos, mientras se quitó la comida al personal de turno.

Mendoza hizo un llamado tanto a los sectores movilizados como a las autoridades para encontrar una solución inmediata.

“Pedimos a los bloqueadores que se pongan la mano al pecho. Por su intransigencia estamos poniendo en riesgo la vida de muchos niños”, manifestó.

La autoridad insistió en que la situación sanitaria en La Paz se agrava por el aislamiento que atraviesa el departamento y reiteró que el principal objetivo es evitar consecuencias irreversibles para los pacientes pediátricos internados.

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