Vecinos bloquean varias vías de Quillacollo en rechazo al traslado de basura de Cochabamba a Cotapachi

Vecinos de diferentes distritos de Quillacollo iniciaron este martes un bloqueo general en diferentes puntos del municipio, principalmente en el puente Huayculi, en rechazo al traslado de residuos sólidos desde la ciudad de Cochabamba hacia una planta separadora de Cotapachi.

La medida comenzó a las 8:00 y fue determinada en reuniones entre representantes de distritos y OTBs, quienes exigen a las autoridades municipales y departamentales frenar el ingreso de aproximadamente 700 toneladas de basura provenientes de Cochabamba.

Los movilizados aseguran que el traslado de desechos afectará la salud de la población y cuestionan el proyecto de industrialización de residuos anunciado por las autoridades cochabambinas. Además, afirmaron que no existió socialización previa sobre el manejo de la basura.

Quillacollo inicia bloqueos por traslado de basura a Cotapachi. Foto: Percy Rivera - Periodista- Red Uno

El presidente del Distrito 2 de Quillacollo, Oscar Pairumani, indicó que la decisión fue asumida hace una semana por representantes de Control Social y que previamente se enviaron notas a las autoridades sin obtener respuesta.

“El bloqueo va a ser contundente. El único motivo es el traslado de basura hacia Cotapachi. No queremos que traigan esos residuos porque no hay industrialización como dicen”, declaró.

Asimismo, anunció que los sectores movilizados impulsarán una acción popular para defender el botadero de la zona.

Mientras tanto, desde la Alcaldía de Cochabamba, el director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, lamentó el inicio de los bloqueos y sostuvo que este tipo de medidas perjudica a los mismos vecinos y transportistas.

Aseguró que existe un cronograma para la industrialización de residuos y afirmó que el recojo de basura en la ciudad de Cochabamba se desarrolla con normalidad. También señaló que la propuesta está abierta a otros municipios del eje metropolitano como Colcapirhua, Vinto y otros municipios.

Los puntos de bloqueo comenzaron a generar congestionamiento vehicular y dificultades en la circulación hacia Quillacollo y otros municipios del valle bajo cochabambino.

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