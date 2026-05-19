Aliste el abrigo: Pronostican una jornada fría y cielos nubosos en gran parte del país

Antes de salir de casa, tome previsiones. El Senamhi pronostica temperaturas bajas y cielos nubosos en varias regiones del país durante esta jornada.
19/05/2026 6:37
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 19 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa, en algunas regiones con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 3°C y 21°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -5°C y máxima de 16°C.
Oruro tendrá una jornada con cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 0°C y 20°C.
Potosí presentará una jornada con sol y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 21°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada poco nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 8°C y 32°C.
Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 9°C y 23°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 3°C a los 15°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más fría debido al descenso de las temperaturas por esta temporada del año.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 13°C y 23°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 14°C y una máxima de 25°C sin probabilidad de lluvias a diferencia de otros días.
Cobija tendrá cielos poco nubosos, temperaturas entre 18°C y 29°C y sin probabilidad de lluvias.
