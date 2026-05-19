Manuel Saavedra califica las protestas como un "cáncer" que perjudica principalmente a los más humildes

Debido a la tensión social por la que atraviesa el país con los enfrentamientos y bloqueos de carreteras que amenazan la estabilidad nacional, el alcalde cruceño, Mamen Saavedra se pronunció con advirtiendo que "nuestro país tiene una enfermedad desde hace mucho tiempo que se llaman bloqueos y pretenden tornar inviable este país y esto no va a pasar".

La autoridad enfatizó que la solución no radica en la confrontación ni en la asfixia económica que actualmente castiga a los sectores más vulnerables de la población. "Bolivia necesita un tratamiento para este cáncer y esto pasa por recuperar la estabilidad, por respetar la ley, por defender la democracia, por dialogar sin violencia y finalmente por unir en vez de dividir", sentenció Saavedra.

Diálogo frente a la desestabilización

El llamado final se centró en deponer las actitudes radicales para buscar un consenso inmediato que preserve el hilo constitucional del país. "Tenemos que buscar una solución sentándonos y aclarando nuestras diferencias, no desestabilizando, no queriendo atentar contra la democracia”, concluyó el burgomaestre, insistiendo en que la sanación del país comenzará cuando se entienda que el progreso colectivo se logra sin violencia.

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