Micro colisiona contra un camión cisterna en la doble vía a La Guardia

Un accidente de tránsito se registró este martes en la zona del octavo anillo, sobre la doble vía a La Guardia, donde un micro que venía de La Angostura colisionó contra la parte trasera de un camión cisterna, provocando daños materiales de consideración.

El choque dejó el vehículo de transporte público con serios daños en su parte frontal, mientras que la cisterna también presentó afectaciones en una de sus llantas traseras.

Tras el hecho, personal de la Policía se constituyó en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente.

Los pasajeros del micro fueron evacuados y trasladados a un centro médico cercano para su evaluación, aunque hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de sus lesiones.

En tanto, ciudadanos que presenciaron el hecho denunciaron un presunto exceso de velocidad por parte del conductor del micro, que realizaba la ruta La Angostura–Santa Cruz.

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