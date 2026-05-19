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¡Atención, amas de casa! ¿A cuánto se vende el kilo de pollo en Santa Cruz?

Un recorrido por mercados cruceños reveló nuevos precios y mayor movimiento en los puestos de venta. Enterase cuánto cuesta ahora el kilo y qué dicen los comerciantes.

Charles Muñoz Flores

19/05/2026 8:52

Agregar Reduno en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El precio del kilo de pollo registró una disminución en los mercados de Santa Cruz de la Sierra. Un equipo de prensa de Red Uno llegó hasta el mercado Abasto para verificar el abastecimiento de productos de la canasta familiar y conocer el costo actualizado de este alimento de alta demanda.

Durante el recorrido, comerciantes confirmaron que actualmente el kilo de pollo de granja, especialmente el denominado “pollo mairaneño”, se comercializa entre 15 y 15,50 bolivianos, mientras que el pollo industrial alcanza los 16 bolivianos por kilo.

“Está bajando un poquito más; se ha vuelto a bajar el pollo”, afirmó uno de los vendedores consultados durante un contacto con El Mañanero.

Respecto al precio de las presas, los comerciantes señalaron que las alitas se venden en Bs 22, las piernas en Bs 20 y la pechuga en Bs 25. Indicaron además que estos cortes mantienen precios estables pese a la rebaja del pollo entero.

Los vendedores atribuyen esta disminución a la gran cantidad de producto disponible en el mercado. Según explicaron, existe bastante producción en las granjas avícolas, lo que ha generado mayor abastecimiento y precios más bajos para los consumidores.

“La gente está llevando porque los precios están bajos”, comentó el comerciante.

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