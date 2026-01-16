TEMAS DE HOY:
tiktoker aprehendido Caso: Harinas Subvencionada

Comunidad

Baja el precio del pollo en los mercados paceños: conozca su nuevo precio

En los mercados de la Garita de La Paz se reporta una caída al precio del kilo del pollo, llegando a los Bs. 16.90 por kilo después de alcanzar los Bs 26 la semana pasada.

Juan Marcelo Gonzáles

16/01/2026 18:55

Foto: Precio del pollo en mercado Garita La Paz
La Paz

En los mercados de la Garita de La Paz se reporta una caída al precio del kilo del pollo, llegando a los Bs. 16.90 por kilo después de alcanzar los Bs 26 la semana pasada.

Tres días después de que se suspendieron los bloqueos de caminos en el país, en los mercados de La Paz están volviendo a su regularidad de abastecimiento de varios productos. El sector avícola de Cochabamba y Santa Cruz reportó una pérdida en los días de bloqueos que alcanzaría a los Bs. 8 millones en los más de diez días de protestas por la Central Obrera Boliviana (COB).

Las amas de casa muestran su sorpresa ante la rápida reducción del precio en los mercados: “Sí, estoy viendo eso, comprando, ya había rebajado el precio; la semana pasada compraba un pollo a Bs. “70 un pollo pequeño”, menciona una compradora.

Según reportes del gobierno, en los seis días de bloqueos en el país se han perdido alrededor de 120 millones de dólares, y el presidente Rodrigo Paz en sus redes sociales reafirmó ese dato: “Por cada día de bloqueo hemos perdido 20 millones de dólares en obras, empleos, en producción”, mencionó en su cuenta “X”.

