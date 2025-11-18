¡Atención, consumidores! El precio del kilo de res y pollo cambia otra vez ¿Subió o bajó?

Un equipo de prensa de El Mañanero, encabezado por el periodista Joaquín Matías de Red Uno, realizó este martes 18 de noviembre, un recorrido por el mercado del Plan Tres Mil de Santa Cruz para verificar el precio de la carne de res y pollo, insumos esenciales en la canasta familiar. Los comerciantes confirmaron que la carne bovina registró una leve reducción, mientras que el pollo mantiene su costo.

Según uno de los vendedores entrevistados, el precio del kilo gancho bajó alrededor de Bs 1, lo que se refleja en los diferentes cortes.

“La carne de res de primera estamos dando a Bs 68 el kilo, cuando antes estaba a Bs 70; ha bajado Bs 2. La de segunda que estaba en Bs 60, ahora está en Bs 58. Incluso la que estaba en Bs 65 también ha bajado”, explicó el comerciante.

Consultado sobre los precios del bollo chico y grande, señaló que actualmente se encuentran en Bs 60, por debajo de los Bs 70 registrados anteriormente.

El lomo para bife también experimentó una reducción importante. “El lomo para bife está a Bs 65 el kilo, antes estaba a Bs 78”, sostuvo.

En el caso del hueso, otro de los productos más adquiridos para la preparación de caldos, el costo bajó de Bs 18–20 a Bs 15–17.

“El primer corte de costilla está a Bs 50 el kilo, y a algunos clientes se les deja a Bs 48”, añadió.

Respecto a la carne molida y la carne de segunda, los precios actuales oscilan entre Bs 56 y Bs 60, mientras que la chuleta de res pasó de Bs 60 a Bs 58.

El precio del pollo se mantiene

A diferencia de la res, el pollo no presentó variaciones. “Está manteniéndose a Bs 25”, señaló una comerciante del sector avícola.

Las alitas y las piernas sí presentan diferencias:

Alas: Bs 30

Piernas: Bs 29

En cuanto a los menudos, los precios también se mantienen estables:

Patitas: Bs 15

Cogote: Bs 8

Hígado: Bs 10

Los comerciantes indicaron que, por ahora, no se prevén incrementos y esperan que la oferta continúe estable para las próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play