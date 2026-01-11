La Armada coordina la salida urgente de otros 174 turistas varados en Copacabana

La prioridad de la Armada Boliviana se concentra hoy en el rescate de 174 personas que continúan atrapadas en la localidad de Copacabana debido a los bloqueos persistentes. Tras una primera fase de auxilio, las autoridades militares intensifican las gestiones logísticas para movilizar a este grupo que permanece en situación vulnerable.

El Capitán Álvaro Bedregal, Comandante del Cuarto Distrito Naval Titicaca, confirmó que la misión de salvamento sigue vigente hasta evacuar a la totalidad de los afectados. “Todavía estamos haciendo las coordinaciones para evacuar a 174 personas que aún se encuentran en la localidad de Copacabana”, sentenció el jefe militar sobre el estado del operativo.

Este contingente remanente está compuesto por aproximadamente 70 ciudadanos extranjeros y cerca de un centenar de turistas nacionales que no pudieron ser trasladados en los primeros buques. Los viajeros, provenientes de regiones como Santa Cruz y Cochabamba, además de diversos países, aguardan una solución definitiva para abandonar la zona de conflicto.

El operativo "Acciones Copacabana" ya logró poner a salvo a 200 personas iniciales mediante el uso del buque "Mosoj Huayna" y lanchas patrulleras. Sin embargo, la atención se mantiene sobre quienes no pudieron abordar, ya que muchos han tenido que dejar sus vehículos bajo custodia militar para priorizar su salida física.

La urgencia del rescate responde a que los turistas se encuentran aislados desde el pasado jueves, enfrentando la escasez de suministros provocada por la crisis de transitabilidad. La Armada busca replicar el éxito de los traslados previos hacia la base naval de Guaqui y la frontera con Perú en el menor tiempo posible.

Finalmente, el comando naval no descarta que el número de personas por auxiliar se incremente conforme se realicen verificaciones en puntos cercanos como la Isla del Sol. La prioridad absoluta de las fuerzas navales es completar la evacuación de los 174 civiles identificados antes de extender el patrullaje hacia otros sectores críticos.

