Presidente anuncia gira internacional en marzo con visitas a EE.UU. y Brasil

El presidente Rodrigo Paz Pereira, anunció que durante el mes de marzo realizará una gira internacional que incluirá visitas oficiales a Estados Unidos, Chile, España y cierra en Brasil.

De acuerdo con la agenda preliminar, la gira comenzará en Estados Unidos, este fin de semana donde el mandatario tiene previsto sostener una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Este fin de semana estaré en EEUU, tenemos una invitación del presidente Trump, donde nuestro posicionamiento será apertura para el comercio, para la economía, para los bolivianos”, informó.

La agenda del mandatario continúa con una reunión que sostendrá con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, cita programada para después de su posesión fijada para el 11 de marzo.

“Posterior a eso tendremos un encuentro con el Rey de España, Felipe VI, yo tengo una amistad personal con él, en la época de estudiante nos tocó ser compañeros, y eso es una ventaja en el sentido que vamos a aperturar un encuentro con el reino de España”, acotó.

La gira internacional del presidente Paz estaría concluyendo entre el 13 o 19 de marzo en Brasilia con su el presidente brasileño, Luda da Silva, encuentro que se aguarda pueda contar con una delegación de empresarios privados de todo el país, en especial Santa Cruz y Beni, para ello dijo que está poniendo a disposición de una aeronave para trasportarlos.

Mira la programación en Red Uno Play