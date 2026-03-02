TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno activa tres investigaciones para esclarecer el accidente aéreo en El Alto

La Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), la compañía aseguradora y la fabricante de la aeronave siniestrada serán los encargados de llevar sus investigaciones por separado.

Miguel Ángel Roca Villamontes

02/03/2026 9:49

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, anunció la implementación de tres investigaciones paralelas para esclarecer las causas del accidente aéreo ocurrido el viernes en la ciudad de El Alto, que involucró a un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Salinas, informó que una de las indagaciones estará a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), instancia técnica especializada que analizará las condiciones operativas, mecánicas y de vuelo de la aeronave.

De forma paralela, la compañía aseguradora de la aeronave y el fabricante de la aeronave realizarán sus investigaciones en torno a los motivos para acabar con las especulaciones que se han tejido en torno al siniestro aéreo registrado la semana pasada.

 

Noticia en desarrollo...

